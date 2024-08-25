Генерал рассказал, как Зеленский извинялся перед Кадыровым

Владимир Зеленский в слезах извинялся перед главой Чечни Рамзаном Кадыровым задолго до начала полномасштабных боевых действий, сообщил спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.

Инцидент произошел, когда Зеленский еще руководил студией «Квартал 95». Зеленский лично просил передать его извинения Кадырову за использование кадров с ним в одном из своих комедийных скетчей, рассказал Алаудинов в своем телеграм-канале.

«Ты должен знать, что когда ты очень сильно испугался и плакал и отправлял моего знакомого, чтобы он попросил Рамзана Ахматовича простить тебя, <...> это я тогда просил <...>, чтобы он простил тебя», — обратился российский генерал к Зеленскому.

Алаудинов выразил уверенность, что Зеленский смотрит его выступления о ситуации в Курской области. Он подчеркнул, что в своих речах об операции в российском регионе президент Украины в точности копировал его высказывания.