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#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Генерал рассказал, как Зеленский извинялся перед Кадыровым

Источник:
Sibnet.ru
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Владимир Зеленский в слезах извинялся перед главой Чечни Рамзаном Кадыровым задолго до начала полномасштабных боевых действий, сообщил спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.

Инцидент произошел, когда Зеленский еще руководил студией «Квартал 95». Зеленский лично просил передать его извинения Кадырову за использование кадров с ним в одном из своих комедийных скетчей, рассказал Алаудинов в своем телеграм-канале.

«Ты должен знать, что когда ты очень сильно испугался и плакал и отправлял моего знакомого, чтобы он попросил Рамзана Ахматовича простить тебя, <...> это я тогда просил <...>, чтобы он простил тебя», — обратился российский генерал к Зеленскому.

Алаудинов выразил уверенность, что Зеленский смотрит его выступления о ситуации в Курской области. Он подчеркнул, что в своих речах об операции в российском регионе президент Украины в точности копировал его высказывания.

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Тема: Военная операция на Украине
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