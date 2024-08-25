Власти Литвы и Украины имеют нацистскую сущность, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Так официальный представитель МИД РФ прокомментировала обращение литовского премьера Ингриды Шимоните к жителям Украины по случаю Дня независимости. В своей она заявила, что Киев и Вильнюс будут праздновать окончание конфликта вместе, «со светом, с газом и без русни».

«Нацисты», — приводят «Известия» комментарий Захаровой.

Ранее официальный представитель МИД констатировала рост русофобии и бытовой дискриминации в странах Прибалтики. Захарова отметила, что Россия активно борется с этими, по сути, «неофашистскими проявлениями».