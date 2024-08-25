Власти Литвы и Украины имеют нацистскую сущность, заявила официальный
представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
Так официальный представитель МИД РФ прокомментировала
обращение литовского премьера Ингриды Шимоните к жителям Украины по случаю Дня
независимости. В своей она заявила, что Киев и Вильнюс будут праздновать
окончание конфликта вместе, «со светом, с газом и без русни».
«Нацисты», — приводят «Известия» комментарий Захаровой.
Ранее официальный представитель МИД констатировала рост
русофобии и бытовой дискриминации в странах Прибалтики. Захарова отметила, что Россия
активно борется с этими, по сути, «неофашистскими проявлениями».