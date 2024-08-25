НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

МИД ответил на оскорбление россиян премьером Литвы Шимоните

Источник:
«Известия»
382 5

Власти Литвы и Украины имеют нацистскую сущность, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Так официальный представитель МИД РФ прокомментировала обращение литовского премьера Ингриды Шимоните к жителям Украины по случаю Дня независимости. В своей она заявила, что Киев и Вильнюс будут праздновать окончание конфликта вместе, «со светом, с газом и без русни».

«Нацисты», — приводят «Известия» комментарий Захаровой.

Ранее официальный представитель МИД констатировала рост русофобии и бытовой дискриминации в странах Прибалтики. Захарова отметила, что Россия активно борется с этими, по сути, «неофашистскими проявлениями».

Проверка адреса на оптику
Еще по теме
Генерал рассказал, как Зеленский извинялся перед Кадыровым
Павла Дурова задержали во Франции, ему грозит 20 лет тюрьмы
Зеленский запретил каноническую православную церковь на Украине
Лукашенко поздравил Украину с Днем независимости
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Россия нанесла удар по бункеру Зеленского
Посол России пригрозил Киеву суровым ответом Путина за Курскую область
Генерал рассказал, как Зеленский извинялся перед Кадыровым
ВСУ атаковали Курскую АЭС
Обсуждение (5)
Картина дня
Павла Дурова задержали во Франции, ему грозит 20 лет тюрьмы
Генерал рассказал, как Зеленский извинялся перед Кадыровым
МИД ответил на оскорбление россиян премьером Литвы Шимоните
Джокович заявил о проблеме допинга в теннисе
О самом главном
Пять правил завоевать уважение в новом коллективе
Какие эмодзи нельзя использовать при знакомстве
Мужской или женский: слова, в которых постоянно путают род
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
На расстоянии метра: где находятся личные границы человека
Пять правил быстрого карьерного роста
Все статьи
Мультимедиа
Гид по кофе: девять популярных напитков
Дюжина милейших манулят. ФОТО
Как выбрать правильные солнечные очки
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
Самое обсуждаемое
59
Медведев назвал условие для переговоров с Украиной
48
Запад за счет России предоставит Украине гигантский кредит
38
Россия возобновит выпуск виниловых пластинок
33
Российская армия начала «выдавливание» ВСУ из Курской области
28
Рассекречены планы Британии и Франции атаковать СССР