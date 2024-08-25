НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Павла Дурова задержали во Франции, ему грозит 20 лет тюрьмы

Источник:
«Газета.ру»
854 26

Сотрудники жандармерии Франции задержали в аэропорту Парижа основателя Telegram Павла Дурова. Его собираются обвинить в причастности к терроризму, наркоторговле и педофилии.

Дурова задержали, когда он выходил из своего частного самолета. Во Францию он прибыл из Азербайджана, его сопровождали телохранитель и женщина, сообщает французский телеканал TF-1.

Французские власти считают Дурова причастным к «наркоторговле, преступлениям против детей и мошенничеству» из-за «отсутствия модерации» контента в Telegram и недостаточного сотрудничества с властями.

Ему также могут предъявить обвинения, связанные с терроризмом, детской порнографией и отмыванием денег, приводит «Газета.ру» сообщение TF-1.

После задержания основателя Telegram поместили под стражу. По словам французского журналиста Сирила Амурски, Дурову грозит до 20 лет лишения свободы. Он предстанет перед судом вечером в воскресенье, 25 августа.

Проверка адреса на оптику
Еще по теме
Генерал рассказал, как Зеленский извинялся перед Кадыровым
МИД ответил на оскорбление россиян премьером Литвы Шимоните
Зеленский запретил каноническую православную церковь на Украине
Лукашенко поздравил Украину с Днем независимости
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Россия нанесла удар по бункеру Зеленского
Посол России пригрозил Киеву суровым ответом Путина за Курскую область
Генерал рассказал, как Зеленский извинялся перед Кадыровым
ВСУ атаковали Курскую АЭС
Обсуждение (26)
Картина дня
Павла Дурова задержали во Франции, ему грозит 20 лет тюрьмы
Генерал рассказал, как Зеленский извинялся перед Кадыровым
МИД ответил на оскорбление россиян премьером Литвы Шимоните
Джокович заявил о проблеме допинга в теннисе
Мультимедиа
Гид по кофе: девять популярных напитков
Дюжина милейших манулят. ФОТО
Как выбрать правильные солнечные очки
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
Самое обсуждаемое
59
Медведев назвал условие для переговоров с Украиной
48
Запад за счет России предоставит Украине гигантский кредит
38
Россия возобновит выпуск виниловых пластинок
33
Российская армия начала «выдавливание» ВСУ из Курской области
28
Рассекречены планы Британии и Франции атаковать СССР