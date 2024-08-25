Павла Дурова задержали во Франции, ему грозит 20 лет тюрьмы

Сотрудники жандармерии Франции задержали в аэропорту Парижа основателя Telegram Павла Дурова. Его собираются обвинить в причастности к терроризму, наркоторговле и педофилии.

Дурова задержали, когда он выходил из своего частного самолета. Во Францию он прибыл из Азербайджана, его сопровождали телохранитель и женщина, сообщает французский телеканал TF-1.

Французские власти считают Дурова причастным к «наркоторговле, преступлениям против детей и мошенничеству» из-за «отсутствия модерации» контента в Telegram и недостаточного сотрудничества с властями.

Ему также могут предъявить обвинения, связанные с терроризмом, детской порнографией и отмыванием денег, приводит «Газета.ру» сообщение TF-1.

После задержания основателя Telegram поместили под стражу. По словам французского журналиста Сирила Амурски, Дурову грозит до 20 лет лишения свободы. Он предстанет перед судом вечером в воскресенье, 25 августа.