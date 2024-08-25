Миниатюрные черные дыры подскажут местонахождение пришельцев

Американские астрономы назвали новый признак, способный указывать на существование высокоразвитых инопланетных цивилизаций. По мнению исследователей, пришельцы обитают на планетах, вокруг которых вращаются миниатюрные черные дыры.

Отмечается, что маленькая черная дыра с массой всего в 100 тысяч тонн способна снабжать целый мир энергией неопределенно долгий срок, если ежегодно подпитывать ее незначительным количеством материи — около 2,2 килограмма.

Чтобы извлечь энергию из вращающейся черной дыры, потребуется построить линию вокруг аккреционного диска гравитационной воронки, где падающее вещество ускоряется почти до скорости света, говорится в статье ученых, опубликованной журналом RNASS.

Такое преобразование энергии обладает идеальной эффективностью 100%, так как падающая в черную дыру масса в конечном итоге выходит в виде излучения Хокинга. Единственный другой метод преобразования массы в излучение с эффективностью 100% — аннигиляция материи.

Кроме этого, черная дыра может использовать любую форму материи в качестве топлива, включая любые отходы, которые производит цивилизация. Например, годового объема мусора, которое генерирует человечество, хватило бы такой черной дыре на 437 миллионов лет.

Создание таких управляемых черных дыр может быть доступно цивилизациям, стоящим на следующей ступени технологического развития после человечество. Если подобные объекты будут зафиксированы рядом с планетами, они укажут на присутствие внеземного разума.