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«Зенит» сыграл вничью со «Спартаком»

Источник:
Sibnet.ru
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Петербургский «Зенит» и московский «Спартак» не выявили победителя в центральном матче шестого тура РПЛ.

Встреча, которая проходила в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене», завершилась со счетом 0:0. При этом «Зенит» с 62-й минуты играл в меньшинстве — за вторую желтую карточку с поля был удален защитник Страхиня Эракович.

«Спартак» мог вырвать победу в последние 15 минут, на 87-й минуте матча отличный шанс был у Эсекиэля Барко, его в подкате накрыл Вильмар Барриос. Москвичи не могут обыграть «Зенит» на выезде уже 12 лет.

«Зенит» после ничьи набрал 14 очков и продолжает лидировать в таблице. Москвичи набрали 11 баллов и сейчас занимают 4-е место в РПЛ.

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