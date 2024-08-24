«Зенит» сыграл вничью со «Спартаком»

Петербургский «Зенит» и московский «Спартак» не выявили победителя в центральном матче шестого тура РПЛ.

Встреча, которая проходила в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене», завершилась со счетом 0:0. При этом «Зенит» с 62-й минуты играл в меньшинстве — за вторую желтую карточку с поля был удален защитник Страхиня Эракович.

«Спартак» мог вырвать победу в последние 15 минут, на 87-й минуте матча отличный шанс был у Эсекиэля Барко, его в подкате накрыл Вильмар Барриос. Москвичи не могут обыграть «Зенит» на выезде уже 12 лет.

«Зенит» после ничьи набрал 14 очков и продолжает лидировать в таблице. Москвичи набрали 11 баллов и сейчас занимают 4-е место в РПЛ.