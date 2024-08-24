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Семейные россияне начнут получать новую выплату

Источник:
РИА Новости
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Российские семьи с двумя и более детьми с 2026 года начнут получать новую ежегодную выплату. Для этого государство будет учитывать доход — он не должен превышать 1,5 прожиточного минимума.

В этом случае семейные граждане смогут оформить возврат части выплаченных годом ранее налогов в размере 7% от суммы доходов. При этом ставка НДФЛ составит не стандартные 13%, а всего 6%.

Расчет выплаты происходит по следующей формуле: деление одной двенадцатой суммы всех доходов, которые получены за отчетный период, на количество членов семьи. Соответствующий закон уже подписан президентом Владимиром Путиным.

Чтобы получить выплату, необходимо иметь гражданство РФ, постоянно проживать на территории страны, являться налоговым резидентом и платить НДФЛ с доходов. Назначать ее будут родителям, усыновителям, опекунам или попечителям.

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