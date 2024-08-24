Экран Google Pixel 9 признали одним из лучших в мире

Тестирование дисплея базовой версии смартфона Google Pixel 9 показало, что он лучше флагманских Samsung и iPhone.

Эксперты портала DxOMark отметили высокую точность цветопередачи, отличные характеристики для чтения, высокое качество запуска видео в формате HDR10, а также быструю и точную реакцию на касания.

Специалисты отдельно выделили высокий уровень максимальной яркости, которая в режиме авторегулировки достигает 2670 нит. Дисплей также имеет адаптивную частоту обновлений от 1 до 120 Гц.

Среди недостатков экрана Pixel 9 указывают недостаточную насыщенность цвета в определенных сценариях, низкую яркость при воспроизведении SDR-видео и фантомные касания экрана при использовании устройства в альбомной ориентации.

По итогам тестирования Google Pixel 9 занял третье место в глобальном рейтинге DxOMark и стал лидером в своем ценовом сегменте, набрав 156 баллов. Смартфон уступает лишь Google Pixel 9 Pro XL и Honor Magic6 Pro, занимающие первое и второе места соответственно.