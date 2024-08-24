Украинский снайпер навел ракету «Искандер» на свое подразделение

Снайпера украинского спецназа обвинили в передаче российским спецслужбам координат своего подразделения, после чего Вооруженные силы РФ нанесли удар оперативно-тактическим комплексом «Искандер» по расположению украинских войск.

Решение опубликовано на сайте Шевченковского райсуда Киева, на него обратило внимание украинское издание «Страна.ua». Отмечается, что в результате удара погибли и получили ранения военнослужащие его подразделения, в том числе из числа руководящего состава.

Суд выяснил, что осенью 2023 года украинский снайпер через мессенджер Telegram связался со спецслужбами РФ и передал им данные о местонахождении своей военной части. 19 ноября ракета «Искандер» уничтожила нескольких командиров 8-го полка на Авдеевском направлении в ДНР.

Как утверждается, снайпер был завербован и неоднократно передавал информацию за денежное вознаграждение, которое получат в виде криптовалюты. Ему предъявили обвинение в государственной измене.