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«Яндекс» научился исключать YouTube‑ролики из поиска

Источник:
Sibnet.ru
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«Яндекс» добавил фильтр под названием «Без YouTube», который исключает «медленные» YouTube-ролики из поиска по видео, сообщает пресс-служба компании.

Найти его можно в поисковике «Яндекса» на всех устройствах. Если включить фильтр, сервис запомнит настройку для последующих поисков. При этом его также можно отключить в любой момент.

Всего «Яндекс» проиндексировал более 6 миллиардов роликов в интернете. Сейчас компания создает разные фильтры для «Поиска» по видео, чтобы пользователи могли сами выбрать площадки, видео с которых сервис будет показывать в поисковых результатах.

Ранее «Яндекс» начал распознавать видео с медленной загрузкой в «Поиске» и «Браузере», чтобы предлагать пользователям посмотреть эти ролики на других платформах.

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