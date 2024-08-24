НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

ВСУ впервые применили ракету-дрон

Источник:
«Страна.ua»
238 1

Вооруженные силы Украины впервые применили новую ракету-дрон «Паляныця» украинского производства, сообщил президент Владимир Зеленский.

«Именно сегодня произошло первое и успешное боевое применение нашего нового оружия. Абсолютно нового класса оружия — украинской ракеты-дрона "Паляныця"», — сказал он в ходе мероприятия по случаю Дня независимости страны.

Зеленский подчеркнул, что после применения таких ракет России будет очень сложно определить, что именно использовалось в качестве оружия поражения. Также этой ракете сложно противодействовать.

Обращение к собеседнику с требованием «Скажи паляныця» представляет собой лингвистический шибболет, используемый на Украине как средство опознания человека, является ли украинский язык для него родным.

При кажущейся простоте слова, человек, привыкший к фонетике и алфавиту русского языка, автоматически выговаривает его с заметным для украинского уха акцентом. Паляницей на Украине называется приплюснутый округлый хлеб из пшеничной муки.

Проверка адреса на оптику
Еще по теме
Бойцы «Ахмата» в Курской области сожгли французский ЗРК Crotale
ВСУ разрешили бить американским оружием по Курской области
Танки Abrams появились на курском направлении
Российский Т-80 получил «царь-мангал»
смотреть все
Оборона #Оружие
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Россия нанесла удар по бункеру Зеленского
Командир «Ахмата» призвал отправить срочников на СВО
Посол России пригрозил Киеву суровым ответом Путина за Курскую область
Запад за счет России предоставит Украине гигантский кредит
Обсуждение (1)
Картина дня
Украина вернула России взятых в Курской области пленных
Лукашенко поздравил Украину с Днем независимости
Банки придумали новый способ продавать ипотеку
Главкому ВСУ присвоили новое воинское звание
О самом главном
Пять правил завоевать уважение в новом коллективе
Какие эмодзи нельзя использовать при знакомстве
Мужской или женский: слова, в которых постоянно путают род
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
На расстоянии метра: где находятся личные границы человека
Пять правил быстрого карьерного роста
Все статьи
Мультимедиа
Гид по кофе: девять популярных напитков
Дюжина милейших манулят. ФОТО
Как выбрать правильные солнечные очки
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
Самое обсуждаемое
59
Командир «Ахмата» призвал отправить срочников на СВО
59
Медведев назвал условие для переговоров с Украиной
48
Запад за счет России предоставит Украине гигантский кредит
38
Россия возобновит выпуск виниловых пластинок
33
Российская армия начала «выдавливание» ВСУ из Курской области