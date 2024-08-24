ВСУ впервые применили ракету-дрон

Вооруженные силы Украины впервые применили новую ракету-дрон «Паляныця» украинского производства, сообщил президент Владимир Зеленский.

«Именно сегодня произошло первое и успешное боевое применение нашего нового оружия. Абсолютно нового класса оружия — украинской ракеты-дрона "Паляныця"», — сказал он в ходе мероприятия по случаю Дня независимости страны.

Зеленский подчеркнул, что после применения таких ракет России будет очень сложно определить, что именно использовалось в качестве оружия поражения. Также этой ракете сложно противодействовать.

Обращение к собеседнику с требованием «Скажи паляныця» представляет собой лингвистический шибболет, используемый на Украине как средство опознания человека, является ли украинский язык для него родным.

При кажущейся простоте слова, человек, привыкший к фонетике и алфавиту русского языка, автоматически выговаривает его с заметным для украинского уха акцентом. Паляницей на Украине называется приплюснутый округлый хлеб из пшеничной муки.