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Названо условие спасения Украины от демографической катастрофы

Источник:
Sibnet.ru
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Существует только единственное решение демографического вопроса Украины — быстрая капитуляция по российской «формуле мира», заявил аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос.

Украину ждет ухудшение демографической проблемы, если она продолжит боевые действия. По его словам, украинцы буквально бегут из страны, движимые страхом попасть в ряды ВСУ. При этом украинские потери растут изо дня в день, пишет издание InfoBRICS.

Лейрос также отметил, что официальному Киеву также нужно прекратить связи с НАТО. Он также напомнил, что рекордный отток мужчин из страны признает даже президент Владимир Зеленский.

Директор украинского Института демографии и социальных исследований Элла Либанова ранее заявила о сокращении населения страны к 2033 году до 35 миллионов человек. По ее прогнозам, после СВО домой вернутся не более половины украинцев.

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Жизнь #О людях
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