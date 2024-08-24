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Главкому ВСУ присвоили новое воинское звание

Источник:
Sibnet.ru
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Президент Украины Владимир Зеленский присвоил главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому новое воинское звание.

До недавнего времени он был генерал-полковником, а теперь стал генералом, что является высшим воинским званием в Сухопутных войсках Украины. Соответствующий президентский указ опубликован на сайте офиса главы государства.

Другими приказами начальнику Генштаба ВСУ Анатолию Баргилевичу присвоили звание генерал-лейтенанта. До этого он был генерал-майором. Командующему объединенными силами ВСУ Андрею Гнатову присвоили звание генерал-майора, ранее он был бригадным генералом.

Сырский родился в 1965 году во Владимирской области. Окончил Московское высшее общевойсковое командное училище. В России живут его родители и родной брат, однако он давно разорвал с ними связи.

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Оборона #Армия
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