Главкому ВСУ присвоили новое воинское звание

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому новое воинское звание.

До недавнего времени он был генерал-полковником, а теперь стал генералом, что является высшим воинским званием в Сухопутных войсках Украины. Соответствующий президентский указ опубликован на сайте офиса главы государства.

Другими приказами начальнику Генштаба ВСУ Анатолию Баргилевичу присвоили звание генерал-лейтенанта. До этого он был генерал-майором. Командующему объединенными силами ВСУ Андрею Гнатову присвоили звание генерал-майора, ранее он был бригадным генералом.

Сырский родился в 1965 году во Владимирской области. Окончил Московское высшее общевойсковое командное училище. В России живут его родители и родной брат, однако он давно разорвал с ними связи.