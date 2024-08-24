НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Украина вернула России взятых в Курской области пленных

Источник:
Sibnet.ru
437 0

Украина вернула России 115 военнослужащих, попавших в плен в Курской области. Взамен ВСУ передали такое же число людей, сообщило Минобороны России.

Сейчас военные, переданные России, находятся на территории Белоруссии, где им оказывается медицинская и психологическая помощь. Также им предоставили возможность связаться с родственниками.

«Все освобожденные военнослужащие будут доставлены в Российскую Федерацию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России», — говорится в сообщении.

Отмечается, что обмен произошел при посредничестве ОАЭ. Отмечается, что 115 солдат, которых получила в ходе обмена Россия, проходили срочную службу на границе Курской области.

Проверка адреса на оптику
Еще по теме
Рассекречены планы Британии и Франции атаковать СССР
МАГАТЭ показали доказательства атаки Украины на Курскую АЭС
Россия нанесла удар по бункеру Зеленского
ВСУ атаковали Курскую АЭС
смотреть все
Оборона #Конфликты #Армия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Россия нанесла удар по бункеру Зеленского
Командир «Ахмата» призвал отправить срочников на СВО
Посол России пригрозил Киеву суровым ответом Путина за Курскую область
Запад за счет России предоставит Украине гигантский кредит
Обсуждение (0)
О самом главном
Пять правил завоевать уважение в новом коллективе
Какие эмодзи нельзя использовать при знакомстве
Мужской или женский: слова, в которых постоянно путают род
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
На расстоянии метра: где находятся личные границы человека
Пять правил быстрого карьерного роста
Все статьи
Мультимедиа
Гид по кофе: девять популярных напитков
Дюжина милейших манулят. ФОТО
Как выбрать правильные солнечные очки
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
Топ комментариев

nicollaich

Да нет.Откуда в страны без унитазов ракеты?Это не мы.

Nik3316

тут сама ситуация дикая, идет обстрел АЭС, а глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил о планах посетить Курскую...

Удавиков

как всегда эти "специалисты" на смогут понять, кто обстреливал аэс

corrector

Чисто теоретически, если Авангардом с простым зарядом вместо ЯО долбануть по мосту через Днепр...