Украина вернула России взятых в Курской области пленных

Украина вернула России 115 военнослужащих, попавших в плен в Курской области. Взамен ВСУ передали такое же число людей, сообщило Минобороны России.

Сейчас военные, переданные России, находятся на территории Белоруссии, где им оказывается медицинская и психологическая помощь. Также им предоставили возможность связаться с родственниками.

«Все освобожденные военнослужащие будут доставлены в Российскую Федерацию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России», — говорится в сообщении.

Отмечается, что обмен произошел при посредничестве ОАЭ. Отмечается, что 115 солдат, которых получила в ходе обмена Россия, проходили срочную службу на границе Курской области.