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Лукашенко поздравил Украину с Днем независимости

Источник:
Sibnet.ru
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил народ Украины с Днем независимости. Текст поздравления опубликовала пресс-служба главы государства.

«На белорусской земле всегда с особым уважением и теплотой относились к сердечному и трудолюбивому народу Украины», — отметил белорусский лидер.

Лукашенко добавил, что белорусов и украинцев объединяют не только общая судьба и родственные связи, но и стремление дружить и ладить с соседями. Поэтому ради нынешнего и будущего поколения славянских народов необходимо «разговаривать на языке мира».

Президент Белоруссии пообещал делать все возможное для обеспечения безопасности в регионе. Он пожелал жителям Украины мирного неба, гражданского согласия, благополучия и сплоченности.

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Политика #Мир
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