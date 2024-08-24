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Британские власти составили план на случай смерти кота Ларри

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: His Majesty's Government / OGL v1.0

Британские власти подготовили план на случай смерти 17-летнего кота Ларри, который служит главным мышеловом на Даунинг-стрит — резиденции премьер-министра Великобритании.

План получил название «Ларри Бриджес» — это отсылка к кодовым обозначениям для похорон членов королевской семьи, пишет The Times. Изначально кодовые имена были введены ради предотвращения утечки новостей о смерти членов королевской семьи.

Однако теперь подобные кодовые обозначения стали общеизвестными и используются как дань традиции. Например, смерть королевы Елизаветы II обозначалась во внутренних сообщениях как «Лондонский мост рухнул».

Кот Ларри был взят из приюта в 2011 году и привезен на Даунинг-стрит, 10 для ловли мышей. Тогда премьером был Дэвид Кэмерон. С тех пор он пережил смену четырех глав правительства — Терезы Мэй, Бориса Джонсона, Лиз Трасс и Риши Сунака.

На случай смерти Ларри чиновники подготовили пресс-релиз и подобрали фотографии для публикации. Кроме того, был придуман пост для соцсетей, в котором рассказывается о кончине мышелова. При этом сейчас с котом все в порядке, подчеркнул источник издания.

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