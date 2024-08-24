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Шуфутинский повысил стоимость выступлений перед 3 сентября

Источник:
Sibnet.ru
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Российский певец Михаил Шуфутинский повысил стоимость своего выступления до трех миллионов рублей.

Выступления Шуфутинского становятся дороже на полмиллиона рублей перед каждым 3 сентября, пишет телеграм-канал Shot. Известно, что в 2022 году пригласить певца на мероприятие стоило два миллиона рублей, в 2023 — два с половиной миллиона.

В стандартный райдер российского исполнителя шансона входит бутылка 12-летнего односолодового виски Macallan и две бутылки вина. Шуфутинский также предпочитает пить сухие вина Pinot Grigio и Chablis.

Хит певца «Третье сентября» вышел в 1994 году. Однако популярность песня приобрела только через 15 лет, когда в интернете появились многочисленные мемы с ней.

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