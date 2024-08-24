Астронавты NASA рискуют застрять на МКС из‑за скафандров

Американские астронавты Бутч Уилмор и Суни Уильямс из-за особенности конструкций скафандров и проблем с кораблем Boeing могут пробыть на Международной космической станции гораздо дольше, чем было запланировано.

Проблема в том, что скафандр Boeing создан для работы с космическим кораблем Starliner, а скафандр SpaceX создан для работы с космическим кораблем Dragon. При этом предполагается, что на Землю космонавты могут отправиться на корабле Dragon, передает Fox News.

В случае если Starliner решат вернуть без астронавтов, американцы останутся на МКС до конца февраля 2025 года. Отмечается, что решение еще не принято, однако возвращение их на Землю кораблем Boeing вызывает серьезные опасения.

Первый космический корабль компании Boeing Starliner запустили в космос 5 июня 2024 года. На следующий день он пристыковался к МКС. Предполагалось, что Уилмор и Уильямс пробудут там всего неделю, однако отстыковка Starliner откладывалась несколько раз.

Причиной стали неисправные двигатели и утечки гелия. Это вызвало опасения по поводу безопасности, поэтому астронавтов решили оставить на станции до устранения неполадок.