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Рассекречены планы Британии и Франции атаковать СССР

Источник:
Sibnet.ru
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Великобритания и Франция в начале 1940 года намеревались начать войну против СССР, напав через территорию Финляндии.

Такие планы содержатся в документе Российского государственного военного архива, опубликованном Президентской библиотекой. В качестве повода предполагалось использовать советско-финскую войну.

«Резидент НКВД СССР в Париже сообщает следующие непроверенные данные: на последнем заседании высшего военного совета вынесено принципиальное решение начать военные действия против СССР», — говорится в документе.

На первом этапе вторжения Лондон и Париж намеревались захватить Ленинград, а также зайти на российскую территорию со стороны Кавказа и разрушить нефтедобычу. Запад при этом рассчитывал создать «национальное русское правительство».

В субботу исполняется 75 лет со дня вступления в силу Североатлантического договора о создании НАТО. В 1949 году документ подписали 12 стран. Сегодня в состав альянса входят 32 государства.

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Политика #Мир #Конфликты
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