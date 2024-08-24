Рассекречены планы Британии и Франции атаковать СССР

Великобритания и Франция в начале 1940 года намеревались начать войну против СССР, напав через территорию Финляндии.

Такие планы содержатся в документе Российского государственного военного архива, опубликованном Президентской библиотекой. В качестве повода предполагалось использовать советско-финскую войну.

«Резидент НКВД СССР в Париже сообщает следующие непроверенные данные: на последнем заседании высшего военного совета вынесено принципиальное решение начать военные действия против СССР», — говорится в документе.

На первом этапе вторжения Лондон и Париж намеревались захватить Ленинград, а также зайти на российскую территорию со стороны Кавказа и разрушить нефтедобычу. Запад при этом рассчитывал создать «национальное русское правительство».

В субботу исполняется 75 лет со дня вступления в силу Североатлантического договора о создании НАТО. В 1949 году документ подписали 12 стран. Сегодня в состав альянса входят 32 государства.