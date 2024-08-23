Появилась новая версия гибели Пригожина

Самолет Евгения Пригожина, взорвавшийся во время полета, могли заминировать западные спецслужбы, такую версию выдвинул представитель ЧВК «Вагнер».

Он напомнил, что Пригожин работал в Африке, Сирии и Донбассе, где «много кому перешел дорогу». В частности, деятельность бойцов «Вагнера» сорвала французам и американцам ряд стратегических планов на Африканском континенте, пишет портал NEWS.ru.

«Мои знакомые вагнеровцы не исключают, что руководство нашей конторы убрали французы и американцы. Но не собственными руками. Как это могло произойти? Напомню, что в последнее время у нас стали хватать силовиков за госизмену», — отметил боец.

Представитель ЧВК также напомнил, что спецслужбы США и Франции сотрудничают в своих секретных операциях. Так, DGSE (объединенную военную и внешнюю разведку Франции) он назвал «филиалом ЦРУ в Париже».

23 августа исполнился год со дня гибели Евгения Пригожина. Лайнер Embraer Legacy, в списке пассажиров которого он числился, потерпел крушение в Тверской области.