НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Спецназ освободил заложников в колонии под Волгоградом

Источник:
Sibnet.ru
93 0

Снайперы Росгвардии нейтрализовали четырех заключенных, взявших в заложники сотрудников колонии ИК-19 под Волгоградом, сообщает пресс-служба ведомства.

«Снайперы спецподразделений Росгвардии по Волгоградской области четырьмя точными выстрелами нейтрализовали четверых заключенных, взявших в заложники сотрудников колонии», — говорится в сообщении.

Сегодня заключенные колонии №19 в Волгоградской области захватили заложников во время заседания дисциплинарной комиссии. После этого территорию учреждения оцепил спецназ.

По предварительным данным, четверым сотрудникам УФСИН преступники нанесли колото-резаные раны различной степени тяжести, трое из них скончались. Еще четверо госпитализированы.

Несколько телеграм-каналов опубликовали ориентировки на предполагаемых преступников. Это Рамзидин Тошев 1995 года рождения, Низирчон Тошов 1996 года, Рустамчон Наврузи 2001 года и Темур Хусинов 1995 года. Все они — уроженцы Узбекистана и Таджикистана.

Проверка адреса на оптику
Еще по теме
БАДы с наркотическими веществами обнаружили на маркетплейсах
Блогер съел павлина и отправился в тюрьму
Уголовное преследование «скопинского маньяка» прекратили
«Ангарский маньяк» задолжал более 10 млн рублей
смотреть все
ЧП #Криминал
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Россия нанесла удар по бункеру Зеленского
Командир «Ахмата» призвал отправить срочников на СВО
Скрытые шпионские функции нашли в Android-смартфонах
Запад за счет России предоставит Украине гигантский кредит
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Гид по кофе: девять популярных напитков
Дюжина милейших манулят. ФОТО
Как выбрать правильные солнечные очки
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
Самое обсуждаемое
59
Командир «Ахмата» призвал отправить срочников на СВО
59
Медведев назвал условие для переговоров с Украиной
48
Запад за счет России предоставит Украине гигантский кредит
38
Россия возобновит выпуск виниловых пластинок
33
Российская армия начала «выдавливание» ВСУ из Курской области