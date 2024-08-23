Спецназ освободил заложников в колонии под Волгоградом

Снайперы Росгвардии нейтрализовали четырех заключенных, взявших в заложники сотрудников колонии ИК-19 под Волгоградом, сообщает пресс-служба ведомства.

«Снайперы спецподразделений Росгвардии по Волгоградской области четырьмя точными выстрелами нейтрализовали четверых заключенных, взявших в заложники сотрудников колонии», — говорится в сообщении.

Сегодня заключенные колонии №19 в Волгоградской области захватили заложников во время заседания дисциплинарной комиссии. После этого территорию учреждения оцепил спецназ.

По предварительным данным, четверым сотрудникам УФСИН преступники нанесли колото-резаные раны различной степени тяжести, трое из них скончались. Еще четверо госпитализированы.

Несколько телеграм-каналов опубликовали ориентировки на предполагаемых преступников. Это Рамзидин Тошев 1995 года рождения, Низирчон Тошов 1996 года, Рустамчон Наврузи 2001 года и Темур Хусинов 1995 года. Все они — уроженцы Узбекистана и Таджикистана.