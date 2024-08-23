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Цены на апельсиновый сок обновили исторический максимум

Источник:
Sibnet.ru
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Биржевые цены на апельсиновый сок превысили пять долларов за фунт замороженного концентрата, превысив исторический максимум.

Повышение цен связано с ухудшением урожайности апельсиновых деревьев в Бразилии, пишет ICE Futures. Согласно прогнозам, урожай апельсинов в этом сельскохозяйственном году снизится на 25%, составив минимум с 1988 года.

Во второй половине прошлого года апельсины значительно подорожали в России. Так, рост цен на эти цитрусовые в июле составил 22,6%, что превысило рост стоимости по любой другой позиции. В августе потребительские цены увеличились еще на 21%.

Основными поставщиками апельсинов в Россию в настоящее время являются Бразилия, Египет, Пакистан, Республика Корея, Китай, ЮАР, Аргентина, Вьетнам.

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