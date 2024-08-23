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Nvidia начала выпускать замедленные видеокарты GeForce RTX 4070

Источник:
Sibnet.ru
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Компания Nvidia приступила к выпуску видеокарт GeForce RTX 4070 с памятью GDDR6 вместо более быстрой GDDR6X. При этом визуально отличить модели перед покупкой практически невозможно.

На упаковках новых видеокарт нигде не указано, что они оснащены более медленной памятью, пишет портал Videocardz. В результате пользователи могут приобрести замедленное устройство, даже не подозревая об этом.

Оригинальная версия GeForce RTX 4070 имеет память с пропускной способностью 21 Гбит/с, тогда как модели с GDDR6 предлагают 20 Гбит/с. В новой версии также изменился графический процесс — теперь это AD104-251 вместо 250.

При этом остальные характеристики у двух видеокарт одинаковые — количество ядер CUDA составляет 5888, они оснащаются 12 ГБ и 192-битной шиной. Пока неясно, насколько сильно отличается производительность моделей с памятью GDDR6 и GDDR6X в реальных тестах.

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