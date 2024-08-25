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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

MWM рассказал об ускорении Россией производства Су‑57

Источник:
Military Watch Magazine
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Россия наращивает производство истребителей пятого поколения Су-57 — на авиазаводе в Комсомольске-на-Амуре на Дальнем Востоке открылись новые мощности, констатируют эксперты американского военного журнала Military Watch Magazine.

Комсомольский-на-Амуре авиационный завод сейчас выпускает истребители Су-35 и Су-57, причем производство последнего значительно расширилось: поставки в 2023 году составили 12 самолетов против шести в предыдущем году, отмечает MWM.

Ожидается, что в 2024 году выпуск увеличится до 20 истребителей Су-57, а в последующие, возможно, превысит 30 самолетов. Ожидается, что парк Су-57 достигнет 76 истребителей в 2027 году по сравнению с 22 истребителями сегодня, пишет издание.

Расширенное производство Су-57 позволит российской промышленности поэтапно отказаться от производства истребителей Су-30 или Су-35 (а, возможно, и обоих сразу), поскольку внутренние заказы сосредоточены на новом истребителе пятого поколения и истребителе-бомбардировщике Су-34, считают эксперты.

Су-57 остается единственным истребителем пятого поколения, прошедшим обкатку в реальных боевых условиях. С начала 2022 года он используется для операций на украинском театре военных действий — в том числе для нанесения высокоточных ударов, подавления противовоздушной обороны противника и даже воздушных боев, уточняет MWM.

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