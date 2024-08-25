НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Как помочь ребенку адаптироваться к учебе после каникул

Источник:
«Известия»
165 0

Адаптация ученика к школе после летних каникул — важный этап, который требует внимания и участия родителей, предупредил педагог и основатель онлайн-школы «Точка знаний» Андрей Шелудько.

«После длительного отдыха организму требуется время, чтобы перестроиться на новый режим. Не стоит сразу ожидать от ребенка максимальной продуктивности. Однако, если проблемы в учебе появляются с самых первых дней, важно не откладывать их решение, иначе они превратятся в снежный ком», — сказал «Известиям» Шелудько.

По его словам, в период адаптации к учебе важна психологическая поддержка ребенка родителями. Когда дети чувствуют, что их понимают и не осуждают в семье, им легче справляться с нагрузками в школе. В спокойном состоянии без тревоги и напряжения они быстрее адаптируются к учебе и эффективнее усваивают материал.

«Кроме того, важно обратить внимание на распределение времени. Летом дети часто отходят от четкого распорядка дня, и по возвращении к учебе испытывают стресс от ранних подъемов и увеличения умственной и физической нагрузки. А если все это дополняется внеклассными активностями, то родителям особенно стоит уделить внимание организации времени своего ребенка», — указал педагог.

Шелудько отметил, что крайне важно, чтобы ребенок успевал не только выполнять домашние задания и ходить на кружки или в спортивные секции, но и мог хотя бы пару часов в день просто отдыхать.

«Иногда в начале учебного года стоит снизить интенсивность некоторых внешкольных занятий, чтобы учеба не воспринималась как непосильная нагрузка», — посоветовал эксперт.

Проверка адреса на оптику
Еще по теме
Школьникам запретили ссылаться на игры и аниме
ГОСТ на школьную форму утвердят в сентябре
Школьников предложили переодеть в мундиры и кожаные сапоги
Школьникам начнут преподавать биографию «Моторолы» и Жоги
смотреть все
Жизнь #Образование
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Россия нанесла удар по бункеру Зеленского
Генерал рассказал, как Зеленский извинялся перед Кадыровым
Посол России пригрозил Киеву суровым ответом Путина за Курскую область
ВСУ атаковали Курскую АЭС
Обсуждение (0)
О самом главном
Пять правил завоевать уважение в новом коллективе
Какие эмодзи нельзя использовать при знакомстве
Мужской или женский: слова, в которых постоянно путают род
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
На расстоянии метра: где находятся личные границы человека
Пять правил быстрого карьерного роста
Все статьи
Мультимедиа
Гид по кофе: девять популярных напитков
Дюжина милейших манулят. ФОТО
Как выбрать правильные солнечные очки
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
Самое обсуждаемое
59
Медведев назвал условие для переговоров с Украиной
57
Павла Дурова задержали во Франции, ему грозит 20 лет тюрьмы
48
Запад за счет России предоставит Украине гигантский кредит
38
Россия возобновит выпуск виниловых пластинок
33
Российская армия начала «выдавливание» ВСУ из Курской области