Как помочь ребенку адаптироваться к учебе после каникул

Адаптация ученика к школе после летних каникул — важный этап, который требует внимания и участия родителей, предупредил педагог и основатель онлайн-школы «Точка знаний» Андрей Шелудько.

«После длительного отдыха организму требуется время, чтобы перестроиться на новый режим. Не стоит сразу ожидать от ребенка максимальной продуктивности. Однако, если проблемы в учебе появляются с самых первых дней, важно не откладывать их решение, иначе они превратятся в снежный ком», — сказал «Известиям» Шелудько.

По его словам, в период адаптации к учебе важна психологическая поддержка ребенка родителями. Когда дети чувствуют, что их понимают и не осуждают в семье, им легче справляться с нагрузками в школе. В спокойном состоянии без тревоги и напряжения они быстрее адаптируются к учебе и эффективнее усваивают материал.

«Кроме того, важно обратить внимание на распределение времени. Летом дети часто отходят от четкого распорядка дня, и по возвращении к учебе испытывают стресс от ранних подъемов и увеличения умственной и физической нагрузки. А если все это дополняется внеклассными активностями, то родителям особенно стоит уделить внимание организации времени своего ребенка», — указал педагог.

Шелудько отметил, что крайне важно, чтобы ребенок успевал не только выполнять домашние задания и ходить на кружки или в спортивные секции, но и мог хотя бы пару часов в день просто отдыхать.

«Иногда в начале учебного года стоит снизить интенсивность некоторых внешкольных занятий, чтобы учеба не воспринималась как непосильная нагрузка», — посоветовал эксперт.