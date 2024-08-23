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Microsoft уберет из Windows «Панель управления»

Источник:
Sibnet.ru
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Корпорация Microsoft уберет из операционной системы (ОС) Windows «Панель управления» в ее будущих версиях, говорится в официальном заявлении компании.

«Панель управления» — функция, которую Microsoft давно хотела удалить. Первые сообщения об этом начали появляться еще в 2011 году, когда утечка информации об ОС Windows 8 показала, что вместо «Панели управления» была другая кнопка — «Параметры ПК».

Теперь Windows подтвердила удаление «Панели управления» в пользу «Параметров» официально.

«Мы находимся в процессе отказа от поддержки данного компонента в пользу приложения "Параметры", которое предлагает более современный и оптимизированный интерфейс», — приводит РБК заявление Microsoft.

Windows посоветовала по возможности использовать приложение «Настройки» вместо «Панели управления», хотя и признала, что часть параметров еще не перенесена в новую программу.

Впервые «Панель управления» появилась в ОС в 1985 году в версии 1.0. В 2017 году, через два года после выпуска ОС Windows 10, появилось приложение «Параметры», предоставляющее доступ к наиболее используемым настройкам конфигурации.

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