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Что делать, если потерял паспорт

Источник:
«Известия»
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Россияне, в случае утери паспорта месту жительства, должны обратиться в паспортный стол в центре «Мои документы», рассказал юрист компании «Консул» Артем Дубников.

В центре следует написать заявление о замене паспорта в связи с утерей, заполнить анкеты, уплатить штраф 2 тысячи рублей и получить временное удостоверение личности. «Как правило, подготовка нового документа занимает около двух недель», — приводят «Известия» слова эксперта.

Если же утеря паспорта произошла в регионе пребывания, где гражданин находится по временной регистрации, надо обратиться в центр «Мои документы» в регионе по месту пребывания. Процедура получения нового документа будет такая же, как и в случае по месту жительства, отметил юрист.

При этом паспорт будет восстановлен со всеми отметками — о регистрации, о браке и о ранее выданных документах, подчеркнул Дубников.

«Если утеря паспорта произошла в регионе, где гражданин находится временно (например, в отпуске или командировке), необходимо обратиться в ближайшее управление внутренних дел с заявлением об утере паспорта, на основании которого будет выдано временное удостоверение личности. Уже после приезда в регион проживания нужно будет провести процедуру восстановления», — уточнил эксперт.

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Жизнь #Город
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