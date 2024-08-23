Поддельные автозапчасти скрылись за дорогими ценами

Число подделок на российском рынке автозапчастей выросло, причем контрафакт стал стоить практически столько же, как и оригинальные детали, сообщили сеть автосервисов FIT SERVICE и аналитическое агентство Gruzdev-Analyze.

Компании опросили профессиональных участников рынка постпродажного обслуживания в 27 городах России. Более трети из них (37%) сталкивались с поддельными автозапчастями.

Чаще всего на рынок попадают поддельные масла и ГСМ. По мнению 54% (в 2023 году – 31%) работников СТО, именно товары из группы «масла и ГСМ» — лидеры по количеству суррогата.

На втором месте оказались фильтры — их назвали 35% опрошенных работников СТО. В прошлом году лишь 15% автомехаников сталкивались с поддельными фильтрами, они были на третьем месте.

Третье место по числу подделок — у свечей зажигания. В актуальном исследовании 33% опрошенных сталкивались с данными подделками, а в прошлом году – 23%. Выросла доля и некачественных деталей подвески и рулевого управления (19% против 14%).

По данным Gruzdev Analyze и FIT SERVICE, чаще всего подделывают те товары, которые легко «произвести» кустарным способом, а также те, что привыкли использовать большое количество покупателей. То есть до сих пор на выбор покупателей оказывает влияние «сила бренда».

«Замена масла — это та операция, которой большинство водителей не пренебрегают. Отсюда интерес подпольных производителей к этой товарной группе. Регулярно и обязательно 45,3 миллиона автомобилей в России поменяет масло», — прокомментировал результаты исследование технический директор FIT SERVICE Никита Родионов.

Эксперты считают, что если более трети автосервисов сталкивались с поддельными запчастями, что реальная доля подделок на рынке колоссальная.

«Сегодня отличить подделки от оригинального товара очень сложно, они близки по цене и упаковке до степени смешения. Если качественное оригинальное масло стоит, например, 1 тысячу рублей, то подделка будет представлена на рынке за 999 рублей. У покупателя не возникнет сомнений "что-то слишком дешево"», — отметил генеральный директор Gruzdev Analyze Александр Груздев.