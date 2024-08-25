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Россиянам посоветовали, как не заразиться оспой обезьян

Источник:
«Известия»
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Главная рекомендация — избегать беспорядочных половых связей, особенно с теми людьми, которые приехали из стран, где уже была выявлена оспа обезьян, сказал зампред комитета Госдумы по охране здоровья, кандидат медицинских наук Сергей Леонов.

«В основном это заболевание передается половым путем. Тем не менее оно может передаваться и по-другому, хотя вероятность этого значительно ниже. Например, если после физического контакта с кожными высыпаниями, которые характерны для больных оспой обезьян, не помыть руки и начать есть, чесать глаза, касаться слизистых оболочек, ран и царапин, то вполне можно заразиться. Так что мойте руки чаще», — посоветовал в беседе с «Известиями» Леонов.

Кроме того, по его словам, возможно заражение оспой обезьян и аэрозольным способом при очень близком контакте с больным человеком.

«Чтобы вирус проник в организм в достаточном для заражения объеме, нужно буквально вдохнуть капли слюны. Поэтому старайтесь избегать давки, особенно в аэропорту, где много людей, прилетевших из южных стран», — добавил Леонов.

Также он отметил, что возможно заразиться алиментарно, то есть через употребление в пищу мяса зараженного животного. «Вирусом оспы обезьян болеют в основном приматы, поэтому в России это крайне маловероятно. Но во время путешествий в экзотические южные страны лучше избегать специфической местной кухни», — предупредил Леонов.


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Топ комментариев

mosquito__2010

вас эмалированных уже никакие сказки не спасут. чуда для вас не будет

korvinsS

Зря он туда полез в конечном итоге только хуже сделает.

mosquito__2010

закономерно. антихрист подписал приговор Украине. эти земли для России будут очищены от скверны.

Asd10

Не только западные экономисты, но и мы тут все удивились росту своих доходов от реализации нефти. Аж...