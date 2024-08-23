Бойцы «Ахмата» в Курской области сожгли французский ЗРК Crotale

Бойцы спецназа «Ахмат» на Курском направлении сожгли французский зенитно-ракетный комплекс Crotale с помощью FPV-дрона, сообщил командир части, замначальника Главного военно-политического управления Минобороны России генерал-майор Апти Алаудинов.

«Бойцы отряда "Аида" спецназа "Ахмат" сегодня сожгли ЗРК Crotale, то есть зенитно-ракетный комплекс, который выехал для того, чтобы поймать наши вертолеты, которые шли для нанесения ударов по Мартыновке. Этот ЗРК мои ребята сожгли, он стоит восемь миллионов евро, а сожгли его мои ребята FPV-шкой, которая стоит 60 тысяч рублей. Так что нормальная цена получилась у натовской французской техники», — сказал Алаудинов на видео, опубликованном в его телеграм-канале.

По словам генерала, за сутки российские силы в Курской области уничтожили восемь единиц техники — один танк, три боевые бронированные машины и транспорт.

По данным Минобороны на 22 августа, за время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли более 4,7 тысячи военнослужащих и 68 танков.