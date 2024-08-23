Посол России пригрозил Киеву суровым ответом Путина за Курскую область

Российский лидер Владимир Путин принял решение об ответе на вторжение Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«Искренне вам говорю, что президент принял решение. Я твердо убежден, что все понесут суровое наказание за то, что произошло в Курской области», — цитирует ТАСС Антонова.

Антонов пообещал уничтожить вторгшихся на российскую территорию военных. «Ни у кого нет сомнений в том, что они будут уничтожены, не оттеснены, а будут уничтожены», — подчеркнул он.

Посол добавил, что Украине не удастся создать буферную зону на российской территории, о которой ранее говорили в Киеве.

ВСУ атаковали Курскую область 6 августа. По словам врио губернатора региона Алексей Смирнов уточнил, что из приграничья выехали свыше 133 тысяч человек. По информации Минобороны РФ, Киев с начала боевых действий на курском направлении потерял более 4,7 тысячи военнослужащих, 68 танков. О потерях с российской стороны не сообщалось.