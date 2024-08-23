НАВЕРХ
Актуальная тема
Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Посол России пригрозил Киеву суровым ответом Путина за Курскую область

Источник:
Sibnet.ru
336 1
Президент России Владимир Путин
Фото: © пресс-служба президента РФ

Российский лидер Владимир Путин принял решение об ответе на вторжение Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«Искренне вам говорю, что президент принял решение. Я твердо убежден, что все понесут суровое наказание за то, что произошло в Курской области», — цитирует ТАСС Антонова.

Антонов пообещал уничтожить вторгшихся на российскую территорию военных. «Ни у кого нет сомнений в том, что они будут уничтожены, не оттеснены, а будут уничтожены», — подчеркнул он.

Посол добавил, что Украине не удастся создать буферную зону на российской территории, о которой ранее говорили в Киеве.

ВСУ атаковали Курскую область 6 августа. По словам врио губернатора региона Алексей Смирнов уточнил, что из приграничья выехали свыше 133 тысяч человек. По информации Минобороны РФ, Киев с начала боевых действий на курском направлении потерял более 4,7 тысячи военнослужащих, 68 танков. О потерях с российской стороны не сообщалось.

Проверка адреса на оптику
Тема: Военная операция на Украине
МАГАТЭ показали доказательства атаки Украины на Курскую АЭС
ВСУ разрешили бить американским оружием по Курской области
Танки Abrams появились на курском направлении
Украинская ДРГ попыталась прорваться в Брянскую область
смотреть все
Политика #Мир #Военная политика
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Россия нанесла удар по бункеру Зеленского
Командир «Ахмата» призвал отправить срочников на СВО
Скрытые шпионские функции нашли в Android-смартфонах
Запад за счет России предоставит Украине гигантский кредит
Обсуждение (1)
О самом главном
Пять правил завоевать уважение в новом коллективе
Какие эмодзи нельзя использовать при знакомстве
Мужской или женский: слова, в которых постоянно путают род
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
На расстоянии метра: где находятся личные границы человека
Пять правил быстрого карьерного роста
Все статьи
Мультимедиа
Гид по кофе: девять популярных напитков
Дюжина милейших манулят. ФОТО
Как выбрать правильные солнечные очки
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
Топ комментариев

Asd10

А за что благодарить то? За создание письменности, государственности, за приобщение к цивилизации, за...

WIDESCREEN

Называли бы уж все своими именами,бедные становятся беднее богатые становятся богаче

Nik3316

тут сама ситуация дикая, идет обстрел АЭС, а глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил о планах посетить Курскую...

nicollaich

Да нет.Откуда в страны без унитазов ракеты?Это не мы.