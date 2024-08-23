Банки подняли ставки по депозитам до 19%

Крупнейшие российские банки снова повысили ставки по вкладам, они достигают 19% годовых, следует из данных финансового маркетплейса «Банки.ру».

Сбербанк, Альфа-банк, МКБ, Россельхозбанк, Совкомбанк и Росбанк уже подняли ставки по депозитам. Максимальные предложения доходят до 21% годовых на шесть месяцев.

Причина — в недавнем повышении ключевой ставки до 18%, что привело к росту доходности депозитов до уровней марта-апреля 2022 года. Наиболее привлекательные ставки сейчас предлагают по краткосрочным вкладам на три-шесть месяцев, где проценты выросли на 0,8–0,9 процентных пункта, достигая 18,5–19%, рассказали «Известиям» в «Банки.ру».

Рост ставок был ожидаем, учитывая ужесточение денежно-кредитной политики. Это способствует привлечению долгосрочной ликвидности. Во вторром квартале 2024 года прирост сбережений на банковских депозитах составил 1,9 триллиона рублей, отметили эксперты.