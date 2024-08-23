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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

МАГАТЭ показали доказательства атаки Украины на Курскую АЭС

Источник:
Sibnet.ru
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Россия уведомила Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) об обнаружении остатков дрона на территории Курской АЭС, говорится в сообщении организации.

Президент России Владимир Путин накануне заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на четверг, 22 августа пытались наносить удары по Курской АЭС.

«Фрагменты дрона, как сообщается, располагались примерно в 100 м от хранилища отработавшего топлива станции. МАГАТЭ сообщили, что дрон был подавлен рано утром 22 августа», — сказано в заявлении агентства.

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси на следующей недели намерен посетить Курскую АЭС. Он оценит ситуацию на объекте и обсудит инициативы для дальнейшей деятельности, которые могут быть необходимы для оценки ядерной безопасности, сообщили в агентстве.

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Тема: Военная операция на Украине
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