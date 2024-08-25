Сомнолог дал совет, как «выжить» на работе после бессонной ночи

Максимально яркое освещение поможет не уснуть на работе после бессонной ночи, президент Российского общества сомнологов, профессор Роман Бузунов.

Врач рекомендовал после бессонной ночи придерживаться привычного распорядка: умыться, сделать гимнастику, позавтракать. Так мозгу легче будет поддерживать активное состояние, рассказал Бузунов «Аргументам и фактам».

Можно выпить обычную порцию кофе, не превышая дозу. В большом количестве кофеин только увеличивает стресс и усугубляет симптомы недосыпа, предупредил врач.

В течение дня обязательно нужно проветривать рабочий кабинет. В духоте даже выспавшегося одолеет сонливость. Свежий воздух, в особенности прохладный, поможет проснуться и уменьшить сонливость. Можно выйти на улицу или на балкон на 10–15 минут.

Не менее важно пить больше воды, поскольку обезвоживание усиливает сонливость и чувство разбитости. Пищу лучше выбирать легкую, поскольку жирная еда с большим количеством углеводов лишь усилит желание поспать.

Прогнать сон помогут несколько приседаний, прыжков и махов руками, на крайний случай можно просто пройтись по офису. Умывание холодной водой также поможет взбодриться в моменты полного упадка сил, сказал Бузунов.