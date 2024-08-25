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Сомнолог дал совет, как «выжить» на работе после бессонной ночи

Источник:
Sibnet.ru
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Максимально яркое освещение поможет не уснуть на работе после бессонной ночи, президент Российского общества сомнологов, профессор Роман Бузунов.

Врач рекомендовал после бессонной ночи придерживаться привычного распорядка: умыться, сделать гимнастику, позавтракать. Так мозгу легче будет поддерживать активное состояние, рассказал Бузунов «Аргументам и фактам».

Можно выпить обычную порцию кофе, не превышая дозу. В большом количестве кофеин только увеличивает стресс и усугубляет симптомы недосыпа, предупредил врач.

В течение дня обязательно нужно проветривать рабочий кабинет. В духоте даже выспавшегося одолеет сонливость. Свежий воздух, в особенности прохладный, поможет проснуться и уменьшить сонливость. Можно выйти на улицу или на балкон на 10–15 минут.

Не менее важно пить больше воды, поскольку обезвоживание усиливает сонливость и чувство разбитости. Пищу лучше выбирать легкую, поскольку жирная еда с большим количеством углеводов лишь усилит желание поспать.

Прогнать сон помогут несколько приседаний, прыжков и махов руками, на крайний случай можно просто пройтись по офису. Умывание холодной водой также поможет взбодриться в моменты полного упадка сил, сказал Бузунов.

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