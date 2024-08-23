Мари Краймбрери показала обручальное кольцо на пальце

Певица Мари Краймбрери опубликовала фотографии в честь своего дня рождения, в кадре видно, что на безымянном пальце девушки появилось обручальное кольцо.

Как выяснило издание «СтарХит», недавно блогер Дава сделал Краймбрери предложение, певица согласилась.

Краймбери и Даву подозревают в романе уже около трех лет, все это время звезды не афишируют отношения.

При этом в социальных сетях, что у блогера, что и у певицы появляются фотографии и видео без лица. Но этим летам пара не стала прятаться, сначала появившись вместе на дне рождения у Клавы Коки, а потом и вовсе влюбленные опубликовали совместный ролик с танцами на фоне ночного города.