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Просмотр развлекательных видео оказался усилителем скуки

Источник:
Naked Science
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Просмотр видеоконтента, предназначенного для развлечения, способен лишь усилить скуку, к такому выводу пришли исследователи из Университета Торонто в Канаде.

Ученые провели серию экспериментов, в которых приняли участие 1223 жителя Канады и США разных возрастов. Выяснилось, что скука побуждает респондентов перематывать видео или переключаться на другие ролики. Человек, не чувствуя интереса к происходящему на экране, считает, что дальше будет скучнее, приводит Naked Science отчет ученых.

Но оказалось, что просмотр коротких фрагментов с дальнейшим переключением на другое видео или быстрая перемотка ролика вызывают еще бльшую скуку. Когда же участники исследования не могли перемотать или переключить ролик, они погружались в сюжет и у них возникал интерес.

Быстрое переключение или перемотка могут привести к тому, что содержание видео будет казаться бессмысленным — люди просто не успеют увлечься или понять сюжет, отметили ученые.

Они сравнили этот эффект с просмотром фильма в кинотеатре: удовольствие усиливается за счет погружения в сюжет и внимания ко всем сценам без пропусков и ускорений.

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Топ комментариев

mosquito__2010

вас эмалированных уже никакие сказки не спасут. чуда для вас не будет

korvinsS

Зря он туда полез в конечном итоге только хуже сделает.

mosquito__2010

закономерно. антихрист подписал приговор Украине. эти земли для России будут очищены от скверны.

Asd10

Не только западные экономисты, но и мы тут все удивились росту своих доходов от реализации нефти. Аж...