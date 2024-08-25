Просмотр развлекательных видео оказался усилителем скуки

Просмотр видеоконтента, предназначенного для развлечения, способен лишь усилить скуку, к такому выводу пришли исследователи из Университета Торонто в Канаде.

Ученые провели серию экспериментов, в которых приняли участие 1223 жителя Канады и США разных возрастов. Выяснилось, что скука побуждает респондентов перематывать видео или переключаться на другие ролики. Человек, не чувствуя интереса к происходящему на экране, считает, что дальше будет скучнее, приводит Naked Science отчет ученых.

Но оказалось, что просмотр коротких фрагментов с дальнейшим переключением на другое видео или быстрая перемотка ролика вызывают еще бльшую скуку. Когда же участники исследования не могли перемотать или переключить ролик, они погружались в сюжет и у них возникал интерес.

Быстрое переключение или перемотка могут привести к тому, что содержание видео будет казаться бессмысленным — люди просто не успеют увлечься или понять сюжет, отметили ученые.

Они сравнили этот эффект с просмотром фильма в кинотеатре: удовольствие усиливается за счет погружения в сюжет и внимания ко всем сценам без пропусков и ускорений.