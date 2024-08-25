Воссоздано лицо самой страшной древнеегипетской мумии

Бразильский исследователь Сисеро Мораис, специализирующийся
на цифровой реконструкции внешности древних людей, воссоздал внешность мумии «Кричащая
женщина».
Мумию нашли в 1935 году в археологическом комплексе Дейр-эль-Бахри.
Она покоилась в семейной гробнице Сенмута, сановника и фаворита знаменитой
царицы Хатшепсут — правительницы эпохи Нового царства Древнего Египта (XV век
до нашей эры).
Женщина была похоронена в неестественной скрюченной позе. Ее
голова повернута набок, рот открыт, а лицо искажает гримаса ужаса или боли.
Но основе компьютерной томографии мумии Мораис создал различные версии лица женщины. Одна из них — объективная, с закрытыми глазами и в оттенках сепии, чтобы избежать суждений о цвете кожи и глаз, приводит Naked Science отчет исследователя.
Другое изображение субъективное. На нем женщина показана такой, какой она могла бы выглядеть при жизни, в цвете и парике, в котором усопшую похоронили.
Ранее ученые выяснили, что причиной ужасной гримасы мумии стала непрофессиональная работа дантиста. Оказалось, что перед самой кончиной у нее были удалены несколько зубов. Скорее всего, именно удаление зуба и стало причиной шока или сердечного приступа, вызвавшего смерть.