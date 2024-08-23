Сын Кадырова подарил квартиры выступившим на ОИ за иные страны борцам

Министр спорта Чечни Ахмат Кадыров, сын Рамзана Кадырова, подарил квартиры выступившим на Олимпийских играх 2024 года в Париже в составе других сборных борцам вольного стиля Разамбеку Жамалову и Исламу Дудаеву.

«Передал обоим спортсменам ключи от квартир, а также 10 млн рублей победителю Олимпиады Разамбеку Жамалову. Я поздравил спортсменов с блестящими выступлениями», — написал Кадыров в телеграм-канале.

Жамалов сменил спортивное гражданство в феврале 2024 года. На Олимпийских играх в Париже он выступал за сборную Узбекистана и завоевал золотую медаль в весовой категории до 74 килограммов.

Дудаев на Играх-2024 победил в схватке за бронзу в весовой категории до 65 килограммов уроженца Нальчика Исмаила Мусукаева, который представляет Венгрию. Дудаев родился в Чечне, с 2021 года выступает за Албанию.