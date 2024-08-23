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Онищенко предупредил о мутации вируса оспы обезьян

Источник:
ТАСС
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Вирус оспы обезьян может мутировать быстрее, если случаев заболевания станет больше, считает эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко.

«Люди начали болеть и передавать друг другу инфекцию пока неестественным путем, но никто не исключает, что она начнет передаваться в классическом варианте, как натуральная оспа, воздушно-капельным способом», — сказал Онищенко в интервью ТАСС.

По его мнению, есть большая необходимость в создании вакцин как против натуральной оспы, так и против ортопоксвируса, который вызывает оспу обезьян.

Прививка от натуральной оспы защищает от заболевания оспой обезьян, но так как в 1980 году натуральная оспа считалась ликвидированной, прививать от нее перестали, поэтому иммунитет к заболеванию у россиян, родившихся после этого года, отсутствует, отметил Онищенко.

Оспа обезьян — редкое вирусное заболевание, симптомами которого являются лихорадка, интоксикация, увеличение лимфоузлов и сыпь в виде пятен с последующим образованием пузырьков, при вскрытии которых образуются язвы.

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