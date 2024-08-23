Онищенко предупредил о мутации вируса оспы обезьян

Вирус оспы обезьян может мутировать быстрее, если случаев
заболевания станет больше, считает эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко.
«Люди начали болеть и передавать друг другу инфекцию пока
неестественным путем, но никто не исключает, что она начнет передаваться в
классическом варианте, как натуральная оспа, воздушно-капельным способом», —
сказал Онищенко в интервью ТАСС.
По его мнению, есть большая необходимость в создании вакцин
как против натуральной оспы, так и против ортопоксвируса, который вызывает оспу
обезьян.
Прививка от натуральной оспы защищает от заболевания оспой
обезьян, но так как в 1980 году натуральная оспа считалась ликвидированной,
прививать от нее перестали, поэтому иммунитет к заболеванию у россиян,
родившихся после этого года, отсутствует, отметил Онищенко.
Оспа обезьян — редкое вирусное заболевание, симптомами
которого являются лихорадка, интоксикация, увеличение лимфоузлов и сыпь в виде
пятен с последующим образованием пузырьков, при вскрытии которых образуются
язвы.