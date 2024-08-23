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Усманов назвал Европу главной жертвой антироссийских санкций

Источник:
Corriere della Sera
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Санкции в отношении российских бизнесменов по политическим мотивам являются «колоссальной ошибкой» Запада, считает российский предприниматель Алишер Усманов.

Антироссийские ограничения достигли противоположного эффекта — российская экономика растет, россияне «вернули деньги домой», заявил Усманов в интервью итальянской газете Corriere della Sera.

По его словам, «бизнесмены никак не влияют на принятие решений, но хорошо знают и Запад, и Восток, они строили транснациональные предприятия и инвестировали за рубежом». «Однако сейчас из-за санкций они инвестируют в основном у себя и не питают иллюзий по поводу беспристрастности западных юрисдикций», — сказал он.

«Европа отвергает российские энергоносители и вынуждена покупать их по гораздо более высокой цене. Я не хочу рисовать черно-белую картину: санкции, безусловно, вредны для всех, но пока они больше вредны для европейцев», — отметил предприниматель.

По данным Forbes, Алишер Усманов с состоянием 13,4 миллиарда долларов занимает девятое место в списке богатейших россиян.

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