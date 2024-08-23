Усманов назвал Европу главной жертвой антироссийских санкций

Санкции в отношении российских бизнесменов по политическим
мотивам являются «колоссальной ошибкой» Запада, считает российский
предприниматель Алишер Усманов.
Антироссийские ограничения достигли противоположного эффекта
— российская экономика растет, россияне «вернули деньги домой», заявил Усманов
в интервью итальянской газете Corriere della Sera.
По его словам, «бизнесмены никак не влияют на принятие
решений, но хорошо знают и Запад, и Восток, они строили транснациональные
предприятия и инвестировали за рубежом». «Однако сейчас из-за санкций они
инвестируют в основном у себя и не питают иллюзий по поводу беспристрастности
западных юрисдикций», — сказал он.
«Европа отвергает российские энергоносители и вынуждена покупать их по гораздо более высокой цене. Я не хочу рисовать черно-белую картину: санкции, безусловно, вредны для всех, но пока они больше вредны для европейцев», — отметил предприниматель.
По данным Forbes, Алишер Усманов с состоянием 13,4 миллиарда долларов занимает девятое место в списке богатейших россиян.