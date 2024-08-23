Удары американскими вооружениями по Курской области не противоречат политике США, заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

«Наша политика действительно позволяет Украине наносить контрудары, чтобы защищаться от российских атак в этом пограничном регионе», — приводит ТАСС слова Сингх, сказанные ей в качестве комментария на вылазку Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области и применение ими там американского оружия.

Массированная атака со стороны ВСУ на Курскую область началась 6 августа. Врио губернатора региона Алексей Смирнов сообщил, что из курского приграничья выехали свыше 133 тысяч человек.

По информации Минобороны РФ, Киев с начала боевых действий на курском направлении потерял более 4,7 тысячи военнослужащих, 68 танков.