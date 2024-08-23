Россия нанесла удар по бункеру Зеленского

Российские военные нанесли ракетный удар по бункеру в Сумской области, где президент Украины Владимир Зеленский проводил совещание. Подробностей об ударе нет, Минобороны никак не комментирует данную информацию.

Вместе с Зеленским совещание проводил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, пишет телеграм-канал «Военное дело». Согласно источникам канала, бункер находился на территории завода Сумхимпром в Сумах.

Ранее Зеленский опубликовал видео с совещания, которое происходило в Сумской области. Ролик был сделан в закрытом помещении, при этом из опубликованных кадров невозможно сделать однозначный вывод о месте съемки.

Украинский президент рассказал, что главком доложил ему об оперативной обстановке во всех районах активных действий, а также рассказал о шагах по усилению обороны на Торецком и Покровском направлениях.