Правила удаленного оформления ДТП упростят

Центробанк упростит правила удаленного оформления дорожно-транспортных происшествий. Для этого на портале «Госуслуг» запускается специальный сервис.

На бланке извещения о ДТП, которое автомобилисты получают вместе с полисом ОСАГО, появится QR-код. Он будет вести на страницу «Госуслуг» с описанием порядка оформления аварии по европротоколу без участия ГИБДД, говорится в сообщении регулятора.

Для этого автовладельцу потребуется скачать мобильное приложение. Сервис позволяет не только оформить ДТП, но и подать заявление на возмещение убытков без визита в страховую компанию.

Изменения в правилах ОСАГО начнут действовать с 1 октября 2024 года. При этом европротокол уже пользуется популярностью среди автомобилистов — ежемесячно без вызова сотрудников ГИБДД аварии оформляют 50-100 тысяч человек.