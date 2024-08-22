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Правила удаленного оформления ДТП упростят

Источник:
Sibnet.ru
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Центробанк упростит правила удаленного оформления дорожно-транспортных происшествий. Для этого на портале «Госуслуг» запускается специальный сервис.

На бланке извещения о ДТП, которое автомобилисты получают вместе с полисом ОСАГО, появится QR-код. Он будет вести на страницу «Госуслуг» с описанием порядка оформления аварии по европротоколу без участия ГИБДД, говорится в сообщении регулятора.

Для этого автовладельцу потребуется скачать мобильное приложение. Сервис позволяет не только оформить ДТП, но и подать заявление на возмещение убытков без визита в страховую компанию.

Изменения в правилах ОСАГО начнут действовать с 1 октября 2024 года. При этом европротокол уже пользуется популярностью среди автомобилистов — ежемесячно без вызова сотрудников ГИБДД аварии оформляют 50-100 тысяч человек.

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Авто #Автоправо
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