НАВЕРХ
Актуальная тема
Русские машины
Актуальная тема
Русские машины
#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Появились фото Lada Vesta с новыми опциями

Источник:
Sibnet.ru
199 0

АвтоВАЗ опубликовал на своей официальной странице «ВКонтакте» снимки обновленной Lada Vesta, которую запустили в производство в августе.

Модель вернула старые опции, которые пропали в 2022 года, также автомобиль начали оснащать принципиально новыми функциями. В частности, Vesta вновь получила систему ESC, производство которой наладили в России.

Вернулись авторежим стеклоподъемников и автоматическое складывание зеркал, камера заднего вида с динамическими линиями, функция отключения передней пассажирской подушки, датчики дождя и света.

Сидения получили трехступенчатый обогрев, появились светодиодные противотуманные фары, боковые подушки безопасности. Автомобиль также оснащают двухцветными литыми дисками диаметром 16 дюймов.

В перечень новых для модели опций вошли обогреваемые форсунки омывателя, система мониторинга «слепых» зон с индикацией в зеркалах заднего вида и передние датчики парковки.

Проверка адреса на оптику
Тема: Русские машины
Lada Vesta получила систему курсовой устойчивости
УАЗ «Буханка» эволюционировала до экологичного двигателя
«Москвич» выпустит оригинальный автомобиль российского производства
УАЗ рассказал историю названия внедорожника «Патриот»
смотреть все
Авто #Автопром
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Командир «Ахмата» призвал отправить срочников на СВО
Скрытые шпионские функции нашли в Android-смартфонах
Запад за счет России предоставит Украине гигантский кредит
Ушел из жизни Ален Делон
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Гид по кофе: девять популярных напитков
Дюжина милейших манулят. ФОТО
Как выбрать правильные солнечные очки
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
Самое обсуждаемое
59
Командир «Ахмата» призвал отправить срочников на СВО
59
Медведев назвал условие для переговоров с Украиной
48
Запад за счет России предоставит Украине гигантский кредит
36
Россия возобновит выпуск виниловых пластинок
33
Российская армия начала «выдавливание» ВСУ из Курской области