Появились фото Lada Vesta с новыми опциями

АвтоВАЗ опубликовал на своей официальной странице «ВКонтакте» снимки обновленной Lada Vesta, которую запустили в производство в августе.

Модель вернула старые опции, которые пропали в 2022 года, также автомобиль начали оснащать принципиально новыми функциями. В частности, Vesta вновь получила систему ESC, производство которой наладили в России.

Вернулись авторежим стеклоподъемников и автоматическое складывание зеркал, камера заднего вида с динамическими линиями, функция отключения передней пассажирской подушки, датчики дождя и света.

Сидения получили трехступенчатый обогрев, появились светодиодные противотуманные фары, боковые подушки безопасности. Автомобиль также оснащают двухцветными литыми дисками диаметром 16 дюймов.

В перечень новых для модели опций вошли обогреваемые форсунки омывателя, система мониторинга «слепых» зон с индикацией в зеркалах заднего вида и передние датчики парковки.