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Стоимость бензина Аи-95 приблизилась к историческому рекорду

Источник:
Sibnet.ru
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Стоимость бензина марки Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже в четверг выросла на 0,66%, достигнув 74 818 рублей за тонну, следует из данных торгов.

Таким образом, цена топлива приблизилась к историческому рекорду, установленному 7 сентября 2023 года. Тогда стоимость бензина Аи-95 на российской бирже поднималась до 76 876 рублей за тонну.

Бензин Аи-92 за сутки подорожал на 0,88%, закрывшись на отметке в 58 127 рублей за тонну. Стоимость топлива для реактивных самолетов увеличилась на 0,97% и достигла 80 787 рублей за тонну. Сильнее всего в четверг вырос в цене мазут — на 2,15%, до 29 324 рублей за тонну.

Одновременно летнее дизельное топливо подешевело на 0,06%, до 62 342 рублей за тонну. Стоимость сжиженных углеводородных газов опустилась на 0,26%, до 35 421 рублей за тонну.

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Экономика #Недра и ТЭК
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