ВСУ атаковали Курскую АЭС

Вооруженные силы Украины в ночь на 22 августа пытались нанести удар по Курской атомной электростанции, сообщил президент Владимир Путин на совещании по ситуации в приграничных регионах. Российская сторона уже проинформировала об этом МАГАТЭ.

«Международное агентство по атомной энергии проинформировано, они обещают прислать — и сами приехать, и прислать специалистов для оценки ситуации. Надеюсь, что в конце концов это будет с их стороны сделано», — цитирует президента пресс-служба Кремля.

Накануне глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил о планах посетить Курскую АЭС на следующей неделе, встретиться с руководством станции и изучить подъездные пути к ней после разрушения украинской армией мостов через реку Сейм.

Он выразил обеспокоенность из-за угрозы повреждения станции, поскольку она «технически находится в пределах досягаемости артиллерии» с украинских позиций. Курская АЭС расположена в городе Курчатове, в 40 километрах к западу от города Курск.