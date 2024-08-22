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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

ВСУ атаковали Курскую АЭС

Источник:
Sibnet.ru
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Вооруженные силы Украины в ночь на 22 августа пытались нанести удар по Курской атомной электростанции, сообщил президент Владимир Путин на совещании по ситуации в приграничных регионах. Российская сторона уже проинформировала об этом МАГАТЭ.

«Международное агентство по атомной энергии проинформировано, они обещают прислать — и сами приехать, и прислать специалистов для оценки ситуации. Надеюсь, что в конце концов это будет с их стороны сделано», — цитирует президента пресс-служба Кремля.

Накануне глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил о планах посетить Курскую АЭС на следующей неделе, встретиться с руководством станции и изучить подъездные пути к ней после разрушения украинской армией мостов через реку Сейм.

Он выразил обеспокоенность из-за угрозы повреждения станции, поскольку она «технически находится в пределах досягаемости артиллерии» с украинских позиций. Курская АЭС расположена в городе Курчатове, в 40 километрах к западу от города Курск.

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