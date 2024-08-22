Армения запросила доступ к американским ядерным технологиям

Армения запросила у США доступ к американским ядерным технологиям в рамках «Соглашения 123», в настоящее время Белый дом изучает соответствующую заявку.

В случае одобрения Армения сможет получить американские гражданские ядерные технологии, пишет армянский портал CivilNet, ссылаясь на полученный комментарий представителя Госдепартамента США.

«Соглашение 123» предусматривает возможность сотрудничества Вашингтона с нациями, группами наций или региональными оборонными организациями на условиях заключения соответствующего соглашения, которое утверждается президентом США.

В настоящее время Вашингтон заключил такие соглашения с 48 странами и территориями. При этом обычно процесс переговоров по присоединению к соглашению занимает несколько лет.