Найден второй по величине алмаз в истории человечества

Канадская горнодобывающая компания Lucara Diamond обнаружила на одном из своих месторождений в Ботсване алмаз весом 2492 карата, это почти полкилограмма.

Алмаз стал вторым по размеру среди всех когда-либо обнаруженных людьми и самым большим среди существующих в настоящий момент, сообщает пресс-служба компании.

Его обнаружили на руднике «Карове» в городе Габороне с помощью рентгеновской технологии Mega Diamond Recovery, которая позволяет отслеживать и извлекать в целом виде большие драгоценные камни.

Предыдущей крупнейшей находкой в Ботсване был камень массой 1758 карат, найденный на «Карове» в 2019 году. Южноафриканское государство является одним из крупнейших производителей алмазов на планете, на ее долю приходится около 20% мирового производства.

Самым крупным из когда-либо найденных алмазов является «Куллинан» весом 3106 карата, найденный в 1905 году в Южной Африке. В начале XX века камень был расколот, из осколков изготовили два огромных, семь крупных и 96 мелких бриллиантов.