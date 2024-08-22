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Установка железобетонных укрытий началась в Курске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © t.me/gubernator_46

Железобетонные укрытия в местах скопления людей начали устанавливать в Курске, сообщил в телеграм-канале временно исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Смирнов.

«Сегодня в Курске началась установка железобетонных укрытий. По моему поручению администрация города Курска определила ключевые точки для размещения бетонных модульных укрытий — в местах массового скопления людей», — написал он.

Укрытиями планируется оснастить 60 основных остановочных павильонов в областном центре. Аналогичные мероприятия проводятся в Курчатове и Железногорске. Так, в последнем населенном пункте уже определены места для установки десяти железобетонных укрытий.

В результате нападения ВСУ на Курскую область в регионе погиб 31 человек. Еще 143 человека получили травмы различной степени тяжести, из них 79, в том числе четыре ребенка, были госпитализированы.

Ранее Смирнов проинформировал президента Владимира Путина, что под контролем ВСУ в Курской области оказались 28 населенных пунктов. Врио губернатора отметил, что из приграничных районов выехали и эвакуированы более 120 тысяч человек.

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Оборона #Армия #Конфликты
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