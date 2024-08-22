НАВЕРХ
#Наука #Космос #Техника #Погода #Здоровье #Еда #Психо #Мистика

Космическое излучение сделало крыс любопытными

Источник:
Sibnet.ru
234 0

Кратковременное воздействие космического излучения увеличивает количество белков, поддерживающих жизнеобеспечение нейронов в сенсомоторной коре мозга крыс, выяснили российские ученые.

Излучение также ускоряет развитие нейронов и влияет на центральную нервную систему животных, делая их вдвое активнее и стимулируя у них исследовательское поведение, говорится в статье исследователей, опубликованной журналом International Journal of Molecular Sciences.

Ученые изучали влияние ионизирующего излучения на пластичность мозга. Считается, что такое излучение вредит организмам, находящимся в космосе. В частности, оно вызывает повреждение ДНК и нарушает целостность клеток.

Однако эксперимент с крысами продемонстрировал неожиданное побочное действие — облученные в течение 24 часов животные демонстрировали более активное ориентировочно-исследовательское поведение, которое сохранялось на протяжении семи месяцев.

Открытый феномен развития нейронов, вызванный радиационным излучением, в перспективе можно будет использовать для лечения некоторых заболеваний центральной нервной системы — в частности, болезни Паркинсона, инсульта, эпилепсии, уверены ученые.

Проверка адреса на оптику
Еще по теме
Фото редчайшей «рыбы судного дня» появились в Сети
Мегаземлетрясение предсказали в России
Ученые узнали, можно ли варить пиво в космосе
Раскрыта тайна «кричащей мумии»
смотреть все
Наука #Наука
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Командир «Ахмата» призвал отправить срочников на СВО
Скрытые шпионские функции нашли в Android-смартфонах
Запад за счет России предоставит Украине гигантский кредит
Ушел из жизни Ален Делон
Обсуждение (0)
О самом главном
Пять правил завоевать уважение в новом коллективе
Какие эмодзи нельзя использовать при знакомстве
Мужской или женский: слова, в которых постоянно путают род
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
На расстоянии метра: где находятся личные границы человека
Пять правил быстрого карьерного роста
Все статьи
Мультимедиа
Гид по кофе: девять популярных напитков
Дюжина милейших манулят. ФОТО
Как выбрать правильные солнечные очки
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
Топ комментариев

Asd10

А за что благодарить то? За создание письменности, государственности, за приобщение к цивилизации, за...

WIDESCREEN

Называли бы уж все своими именами,бедные становятся беднее богатые становятся богаче

corrector

в этом вся суть, на это работают все механизмы капитализма, только раз в истории могучий кулак...

GammiPluh

Как минимум его плюс в том что он в разы дешевле