Космическое излучение сделало крыс любопытными

Кратковременное воздействие космического излучения увеличивает количество белков, поддерживающих жизнеобеспечение нейронов в сенсомоторной коре мозга крыс, выяснили российские ученые.

Излучение также ускоряет развитие нейронов и влияет на центральную нервную систему животных, делая их вдвое активнее и стимулируя у них исследовательское поведение, говорится в статье исследователей, опубликованной журналом International Journal of Molecular Sciences.

Ученые изучали влияние ионизирующего излучения на пластичность мозга. Считается, что такое излучение вредит организмам, находящимся в космосе. В частности, оно вызывает повреждение ДНК и нарушает целостность клеток.

Однако эксперимент с крысами продемонстрировал неожиданное побочное действие — облученные в течение 24 часов животные демонстрировали более активное ориентировочно-исследовательское поведение, которое сохранялось на протяжении семи месяцев.

Открытый феномен развития нейронов, вызванный радиационным излучением, в перспективе можно будет использовать для лечения некоторых заболеваний центральной нервной системы — в частности, болезни Паркинсона, инсульта, эпилепсии, уверены ученые.