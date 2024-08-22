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Батарейки GP сменили дизайн и стали более емкими

Источник:
Sibnet.ru
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Батарейки GP Super с новым дизайном вышли на российский рынок, при этом тесты показали, что элементы питания стали более емкими.

Изменения стали возможны благодаря технологии G-Tech. Она предусматривает больший объем химически-активных компонентов, особую форму графитового катода и улучшенный состав анодной пасты, пишет портал «Хабр».

В результате у батареек GP Super G-Tech емкость повысилась на 10%. Кроме обычных элементов питания в продаже также появились улучшенные GP Ultra G-Tech и GP Ultra Plus G-Tech. Ожидается, что до конца года новые батарейки полностью заменят старые.

Согласно тестам на сайте BatteryTest.ru, батарейки GP Ultra+ G-Tech AAA сейчас занимают первое место в рейтинге среди всех щелочных батареек, доступных российскому покупателю.

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